На Донбасі бойовики порушили тишу і поранили українського військового

На Донбасі бойовики порушили тишу і поранили українського військового

Ситуація на фронті змінилася.

Сьогодні, 5 лютого, російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомили у штабі.

Раніше повідомлялося, що минулої доби, 4 лютого, обстріли не зафіксували. Українські військові продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Російські окупанти поранили на Донбасі українського військового | Новини з фронту

Нагадаємо, CNN опублікувало нові супутникові знімки, які свідчать про продовження нарощування сил Росії біля кордонів України. Зробила фотографії американська компанія "Максар Текнолоджіс". На знімках, окрім військової техніки, видно збільшення кількості наметів і укриттів.