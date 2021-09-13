На Донбасі бойовики вбили українського морпіха: опубліковано фото вантажівки, в якій загинув військовий

Артур Голуб керував вантажівкою, в яку поцілили окупанти.

На Донбасі у результаті обстрілу підтримуваних Росією бойовиків загинув 27-річний матрос Артур Голуб з Житомирської області. Він перебував у вантажівці, в яку поцілили окупанти.

Фото наслідків ворожих дій окупантів опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

Інцидент трапився біля Верхньоторецького, де у вантажівку влучила протитанкова керована ракета, яку запустили бойовики.

"Цього чудового хлопця з села Малин на Житомирщині звали Артур Голуб. Вчився в Національному університеті біоресурсів. Пішов захищати Батьківщину. Братство морпіхів стало його другою сім'єю... Будемо пам'ятати тих, хто просто зараз віддає за цю країну найдорожче", - написав Андрій Цаплієнко.

У Коростенській РДА Житомирської області повідомили, що український воїн загинув від попадання у вантажівку, якою він керував. Там також висловили співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

"На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою. Ми глибоко співчуваємо батькам та родині Артура Голуба. Нехай Господь Бог допомагає вам перенести цю важку біль втрати близької людини. Вічна пам’ять Захиснику України", - сказано в повідомленні.

Новини з фронту: під час недільник обстрілів загинув наш морський піхотинець

Нагадаємо, що на Донбасі протягом 11 вересня бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів окупантів двоє українських військових загинули, 9 - отримали поранення, 1 - бойове травмування.

А протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав смертельне поранення. Ще троє захисників дістали осколкові поранення.

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