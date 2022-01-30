На Донбасі бойовики вперше за три дні порушили "тишу": поранено одного бійця

Терористи зі станкових протитанкових гранатометів відкривали вогонь поблизу Станиці Луганської.
Від початку доби, 30 січня, бойовики на Донбасі один раз обстріляли українські позиції.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Так, поблизу Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Зазначимо, що це перше порушення режиму тиші за останні три дні.
Внаслідок дій окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Нагадаємо, що Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО, які мають російські паспорти.
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