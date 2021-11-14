На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю: є поранені українські бійці

На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю: є поранені українські бійці

Поранення отримав водій-санітар - він у важкому стані, ще один поранений військовий у задовільному стані в лікарні.

За минулу добу, 13 листопада, російсько-окупаційні війська на Донбасі 7 разів порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Зараз він перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я – задовільний. Також поранення отримав водій-санітар, він у важкому стані.

Також читайте Бойовики стягнули на передову на Донбасі танки та інше важке озброєння: мапа розміщення

Про це повідомляє пресслужба штабу Операція об'єднаних сил.

В напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Чермалик противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

Біля населеного пункту Гнутове російські найманці обстріляли позиції українських бійців зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки, що на Луганщині, окупанти двічі вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Золотого-4 ворожі війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Поблизу Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Станом на 7 годину ранку, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Невельського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу водій-санітар отримав поранення. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – важкий.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі ООС.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання