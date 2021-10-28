На Донбасі бойовики застрелили 36-річного українського бійця: що про нього відомо

36-річний боєць уклав контракт щодо проходження військової служби у березні цього року.
У Луганській області внаслідок ворожого обстрілу збройними формуваннями РФ селища Новотошківське загинув 36-річний український військовослубовець Віктор Рачугін.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка і старший солдат отримав несумісне з життям кульове поранення у середу, 27 жовтня.
Зазначається, що Віктор Рачугін народився 31 січня 1985 року в Запоріжжі, отримав середню спеціальну освіту, працював за фахом. Боєць уклав контракт щодо проходження військової служби у Збройних силах України у березні цього року.
"За бажанням родини загиблого прощання відбудеться на Алеї Захисників у парку Металургів у суботу, 30 жовтня, о 10:00", - повідомили в Запорізькому обласному ТЦК та СП.
Нагадаємо, що впродовж минулої доби бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.