На Донбасі бойовики знову відкривали вогонь по українських позиціях: військових ООС поранено

На Донбасі підтримувані Росією бойовики 21 лютого вкотре порушили режим припинення вогню, поранивши українського військового. Ще один захисник підірвався на невідомому пристрої.

Про це повідомив начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук на брифінгу 21 лютого.

Постраждалим надано медичну допомогу, їх госпіталізували.

"У результаті обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування, стан його здоров'я задовільний. Ще один воїн отримав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому предметі, стан його здоров'я важкий", - повідомив Ковальчук.

Крім того, за даними штабу ООС, російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби 32 рази відкривали вогонь.

"Станом на 16 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 32 порушення режиму припинення вогню. 31 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - зазначив Ковальчук.

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