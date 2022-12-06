На Донбасі дезертирувала група окупантів: їх спіймали і стратили свої

Група окупантів, серед яких завербовані зеки, вирішили втекти зі своїх позицій зі зброєю в руках.

Російські окупанти на Донеччині втекли зі своїх позицій зі зброєю у руках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 6 грудня.

Інцидент трапився ще 30 листопада в районі Верхньоторецького Донецької області. 13 дезертирів із 21 – це завербовані зеки.

"Командування російських окупаційних військ наказало затримати та ліквідувати порушників. Станом на 5 грудня – всі дезертири знищені", – зазначили у Генштабі.

Дезертирство у лавах окупантів

Сьогодні стало відомо у Новошахтинську Ростовської області чоловік у камуфляжі обстріляв поліцейських з кулемета. За попередньою інформацією, це дезертир, який втік з лав окупаційної армії.

Раніше повідомлялося, що російський дезертир, який утік із військової частини, що перебувала в Бучі прибув до Іспанії і готовий свідчити про звірства росіян.

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