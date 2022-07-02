"На Донбасі – епіцентр": Зеленський заявив про жорстокі бої по всій лінії фронту і ракетні удари

По всій лінії фронту 2 липня тривають жорстокі бойові дії, епіцентр яких – на Донбасі. Водночас російські окупанти продовжують завдавати по Україні ракетних та авіаударів.
Водночас ЗСУ вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
"Сьогодні російська армія продовжила бити ракетами по наших містах. Тільки станом на вечір було вже шість ракетних ударів, загалом 12 ракет. По Миколаєву, по Донеччині… Продовжились авіаційні удари", – повідомив глава держави.
"Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр, звичайно, у містах Луганської області. Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області, продовжуємо тиснути на півдні нашої держави", – додав президент.
Нагадаємо, раніше радник голови МВС Вадим Денисенко розповів про ризик захоплення Луганської та Донецької областей.
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