"На Донбасі – епіцентр": Зеленський заявив про жорстокі бої по всій лінії фронту і ракетні удари

"На Донбасі – епіцентр": Зеленський заявив про жорстокі бої по всій лінії фронту і ракетні удари

По всій лінії фронту 2 липня тривають жорстокі бойові дії, епіцентр яких – на Донбасі. Водночас російські окупанти продовжують завдавати по Україні ракетних та авіаударів.

Водночас ЗСУ вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

"Сьогодні російська армія продовжила бити ракетами по наших містах. Тільки станом на вечір було вже шість ракетних ударів, загалом 12 ракет. По Миколаєву, по Донеччині… Продовжились авіаційні удари", – повідомив глава держави.

"Жорстокі бойові дії тривають по всій лінії фронту, на Донбасі – епіцентр, звичайно, у містах Луганської області. Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області, продовжуємо тиснути на півдні нашої держави", – додав президент.

Зеленський анонсував нові важливі конференції та переговори - звернення президента за 2 липня

Нагадаємо, раніше радник голови МВС Вадим Денисенко розповів про ризик захоплення Луганської та Донецької областей.

Читайте також: