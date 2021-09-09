На Донбасі масово роздають “паспорти” РФ: для чого Кремлю нові “неповноцінні” громадяни

На Донбасі масово роздають “паспорти” РФ: для чого Кремлю нові “неповноцінні” громадяни

Російська “паспортизація” мешканців ОРДЛО супроводжується агітацією за пропутінську партію “Единая Россия”.

У Службі безпеки України виявили незаконну масову роздачу російських паспортів на окупованих територіях Донбасу перед виборами до Держдуми РФ.

Про це повідомили у четвер, 9 вересня, у пресслужбі СБУ.

“Від червня 2021 року за прямими вказівками з Росії жителі ОРДЛО масово і в прискорених темпах отримують російське громадянство, водночас відбувається це в примусовому порядку”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, окупанти роздають російські паспорти жителям ОРДЛО, щоб залучити їх до незаконної участі у виборах до Держдуми РФ і забезпечити максимальну підтримку провладної партії “Единая Россия”.

Окупанти проводять активну агітацію за пропутінську партію на окупованих територіях Донбасу. Для участі жителів ОРДЛО в російських виборах “Единая Россия” організовує виїзд для голосування до прикордонних міст Ростовської області. Ще один механізм залучення виборців з окупованих територій – незаконне голосування онлайн.

Як стверджують у СБУ, в "документах", які роздають мешканцям ОРДЛО, немає прописки і вказується фіктивний підрозділ міграційної служби у Ростовській області. Таким чином їхні власники не стають повноцінними громадянами Росії, зокрема вони не отримують право на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.

“Незаконні дії проросійських функціонерів документуються в рамках відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали будуть передані до відповідних міжнародних інстанцій”, - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, у Кремлі до кінця поточного року планують видати на Донбасі мільйон російських паспортів. Роздача "двоголових" паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще в 2019 році.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання