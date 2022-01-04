На Донбасі не припиняються обстріли бойовиків: поранено військового

На Донбасі не припиняються обстріли бойовиків: поранено військового

Стан пораненого важкий.

Упродовж минулої доби, 3 січня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні Операції об'єднаних сил.

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У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського - зі стрілецької зброї.

Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

Станом на 7 годину ранку, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, 1 січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина.

Крім того, загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський.

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