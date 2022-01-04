На Донбасі не припиняються обстріли бойовиків: поранено військового

Стан пораненого важкий.
Упродовж минулої доби, 3 січня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомили у ранковому зведенні Операції об'єднаних сил.
У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. У напрямку Лебединського - зі стрілецької зброї.
Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.
Станом на 7 годину ранку, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, 1 січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина.
Крім того, загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський.
Читайте також:
- Єрмак заявив про "безпрецедентну підтримку" України з боку США
- Канцлер Німеччини прагне зустрітися з Путіним у січні - Bild
- НАТО ще ближче наблизиться до Росії: у США пригрозили Кремлю у випадку нової агресії проти України