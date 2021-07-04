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На Донбасі окупанти 5 разів порушили "тишу", один боєць загинув

На Донбасі окупанти 5 разів порушили "тишу", один боєць загинув

УНІАН

Терористи відкривали вогонь біля Водяного, Авдіївки, Мирного, Березового.

Від початку цієї доби, 4 липня, на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Де відбулися обстріли:

  • Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
  • Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • Біля Мирного терористи обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув. На ворожі напади наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про порушення бойовиками режиму "тиші" Україна повідомила ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики із забороненого озброєння обстріляли житловий сектор в Авдіївці.

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