На Донбасі окупанти 5 разів порушили "тишу", один боєць загинув

На Донбасі окупанти 5 разів порушили "тишу", один боєць загинув

Терористи відкривали вогонь біля Водяного, Авдіївки, Мирного, Березового.

Від початку цієї доби, 4 липня, на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Де відбулися обстріли:

Поблизу Водяного , що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Мирного терористи обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

терористи обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув. На ворожі напади наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про порушення бойовиками режиму "тиші" Україна повідомила ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що бойовики із забороненого озброєння обстріляли житловий сектор в Авдіївці.

Новини з фронту: штаб ООС повідомляє про 26 порушень режиму перемир'я

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