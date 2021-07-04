На Донбасі окупанти 5 разів порушили "тишу", один боєць загинув

Терористи відкривали вогонь біля Водяного, Авдіївки, Мирного, Березового.
Від початку цієї доби, 4 липня, на Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Де відбулися обстріли:
- Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
- Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- Біля Мирного терористи обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув. На ворожі напади наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про порушення бойовиками режиму "тиші" Україна повідомила ОБСЄ.
Раніше повідомлялося, що бойовики із забороненого озброєння обстріляли житловий сектор в Авдіївці.