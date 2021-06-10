На Донбасі окупанти 6 разів відкривали вогонь: один боєць отримав поранення

Терористи відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Старогнатівки, Водяного.

Від початку доби, 10 червня, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Окупанти відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Старогнатівки, Водяного.

В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення окупантів Україна поінформувала ОБСЄ.

Раніше стало відомо ім'я 22-річної військової, яка трагічно загинула на Донбасі.

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