На Донбасі окупанти 6 разів відкривали вогонь: один боєць отримав поранення

Терористи відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Старогнатівки, Водяного.
Від початку доби, 10 червня, бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
Окупанти відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Старогнатівки, Водяного.
В результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення. Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікарні. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення окупантів Україна поінформувала ОБСЄ.
Раніше стало відомо ім'я 22-річної військової, яка трагічно загинула на Донбасі.