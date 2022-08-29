На Донбасі окупанти активно застосовують авіацію під час атак на позиції ЗСУ

Спроби наступу російських окупантів на п’яти напрямках у Донецькій області були безуспішними.

У понеділок, 29 серпня, російські окупаційні війська, застосовуючи артилерію та авіацію, не змогли покращити своє становище на Донеччині, спроби штурму позицій ЗСУ закінчилися втратами та відступом.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти відкрили артилерійський вогонь неподалік Довгенького, Норцівки, Червоного, Сулигівки, Рідного, Адамівки та Слов’янська. Окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямках Богородичного та Долини, але успіху не досягли та відступили.

На Краматорському напрямку тривають ворожі обстріли з артилерійських систем по районах Григорівки, Івано-Дар’ївки та Тетянівки. Противник задіяв авіацію для ударів неподалік Григорівки та Тетянівки. Спроба просування в напрямку населеного пункту Івано-Дарʼївка завершилася для окупантів провалом – втратами та втечею.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ, Торецьк, Бахмут і Кодема.

“Біля двох останніх також зафіксовано удари російської авіації. Сили оборони України відбили наступ ворога в напрямках населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут і Кодема”, - уточнили в Генштабі.

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На Авдіївському напрямку ворог обстрілював райони Авдіївки, Опитного, Невельського, Первомайського, Новобахмутівки та Олександрополя. Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в напрямках Марʼїнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч та відступив.

На Новопавлівському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Павлівки, Володимирівки, Времівки, Новосілки та Шевченка. Задіяв авіацію для завдавання удару неподалік Володимирівки. Також окупанти невдало спробували наступати у напрямку Павлівки.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня російські окупанти обстріляли Бахмут. Через обстріл було частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок.

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