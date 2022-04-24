На Донбасі окупанти атакують українські позиції на всій лінії зіткнення – штаб

На Донбасі окупанти атакують українські позиції на всій лінії зіткнення – штаб

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти нарощують системи управління та протиповітряної оборони.

Загарбники продовжують атакувати позиції українських військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню на всій лінії зіткнення. Вони завдають авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 24 квітня.

Сєвєродонецький напрямок

Росіяни намагалися здійснювати штурмові дії в напрямку Лимана та Яцьківки, проте успіху не мали. Окупанти встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Ворог намагався закріпитись в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, успіху не досяг. Розпочав просування у напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє.

Попаснянський напрямок

Підрозділи окупантів намагалися закріпитися на досягнутих рубежах. Ворог також проводив перегрупування та здійснював поповнення особовим складом і боєприпасами та підготовку до подальших штурмових дій.

Курахівський напрямок

За підтримки артилерії, противник здійснив спробу наступу у напрямку Новомихайлівки та Мар’їнки. Успіху не мав.

Маріупольський напрямок

Загарбники продовжували атакувати в районі “Азовсталі”. Ворог завдавав авіаційних ударів по визначених обєктах цивільної інфраструктури. Окупанти здійснювали штурмові дії у напрямку Времівки, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

На тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти вводять заходи, що обмежують права і свободи мирних жителів, зокрема свободу пересування.

"Українські захисники та захисниці тримають оборону і завдають ворогу значних втрат", - запевнили у штабі.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на білоруському кордоні.

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