На Донбасі окупанти намагаються захопити Рубіжне та ділянку траси Попасна – Бахмут

На Донбасі окупанти намагаються захопити Рубіжне та ділянку траси Попасна – Бахмут

На Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії росіяни намагалися взяти під повний контроль Олександрівку.

Також за підтримки артилерії окупанти хотіли закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Проте успіху не мали.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 травня.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагається оволодіти населеним пунктом Рубіжне, успіху не має.

На Попаснянському напрямку намагається зайняти позиції в Попасній та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна – Бахмут.

Росіяни наступають у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не мають, тривають бої. На Курахівському напрямку вони намагаються покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху не мають.

Карта війни за 8 травня