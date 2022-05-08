На Донбасі окупанти намагаються захопити Рубіжне та ділянку траси Попасна – Бахмут

На Лиманському напрямку силами окремих підрозділів зі складу 90-ї танкової дивізії росіяни намагалися взяти під повний контроль Олександрівку.
Також за підтримки артилерії окупанти хотіли закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Проте успіху не мали.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 травня.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог намагається оволодіти населеним пунктом Рубіжне, успіху не має.
На Попаснянському напрямку намагається зайняти позиції в Попасній та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна – Бахмут.
Росіяни наступають у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не мають, тривають бої. На Курахівському напрямку вони намагаються покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху не мають.