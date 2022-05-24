На Донбасі окупанти наступають на всіх напрямках і намагаються прорвати українську оборону - Генштаб

На Донбасі окупанти наступають на всіх напрямках і намагаються прорвати українську оборону - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

Там російські окупанти наступають, обстрілюють українські позиції і завдають авіаударів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 24 травня.

На Донецькому напрямку росіяни продовжує активні наступальні дії намагаються прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На цьому ж напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Краматорську, Лимані та Слов’янську.

На Лиманському напрямку противник активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації, вороги наступають у напрямку Лимана.

На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, росіяни наступають у напрямку Сєверодонецька, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, армія РФ не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Пісків і Мар’їнки.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти захопили Світлодарськ.

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