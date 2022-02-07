На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції: один військовий поранений

Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, зазначили в штабі ООС.
Російсько-окупаційні війська порушили режим тиші та обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ, внаслідок цього один військовий отримав поранення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Пісків бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок дій окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Як наголошують в пресцентрі штабу ООС, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.
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