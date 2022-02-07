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На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції: один військовий поранений

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На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції: один військовий поранений

УНІАН

Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, зазначили в штабі ООС.

Російсько-окупаційні війська порушили режим тиші та обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ, внаслідок цього один військовий отримав поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Пісків бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок дій окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Як наголошують в пресцентрі штабу ООС, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

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