На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції: один військовий поранений

На Донбасі окупанти обстріляли українські позиції: один військовий поранений

Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, зазначили в штабі ООС.

Російсько-окупаційні війська порушили режим тиші та обстріляли зі стрілецької зброї позиції ЗСУ, внаслідок цього один військовий отримав поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Неподалік Пісків бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок дій окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Як наголошують в пресцентрі штабу ООС, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі заявили про "польських найманців" у ЗСУ. Натомість у Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики спростували цю інформацію. Головнокомандувач ЗСУ спростував наявність планів щодо військових операцій у Криму і на Донбасі

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