На Донбасі окупанти похизувалися, що захопили ЗРК Stormer HVM: він виявився макетом (фото)

Україна використовує макети ЗРК Stormer HVM для обману росіян.
На Донбасі окупаційні війська виявили та захопили макет зенітно-ракетного комплексу Stormer HVM.
Про це пише "Мілітарний".
Це сталося на одному з напрямків, а фото опублікував російський пропагандист Григорій Вдовіна.
Макет зібраний з фанерних листів, балок та був пофарбований у темний колір.
Виробництво макетів військової техніки та систем протиповітряної оборони в Україні здійснюється з використанням оригінальних розмірів і з високою деталізацією.
З цієї причини росіяни часто знищують саме макети таких систем, помилково приймаючи їх за справжні комплекси ППО, як-от IRIS-T, NASAMS та інші.
Макети військової техніки використовувалися давно, ще під час Другої світової війни й досить ефективно застосовувалися для обману противника, для дезінформації, і щоб відвести удар від справжньої техніки.
Але сучасні технології вивело мистецтво обману супротивника на нові висоти. З часом змінюється форма та матеріал з яких макети виготовляються.
Британський ЗРК STORMER знищує цілі вдень, вночі і в будь-яку погоду. На його озброєнні стоять ракети Starstreak. Тому такі цінні системи важливо маскувати.
Кожна з ракет системи має три "стріли", які розділяються в повітрі і уражають ціль уламками.
STORMER може виявляти цілі на відстані 18 кілометрів, дальність ураження становить 7 кілометрів.
Одночасно пускові установки британської зенітки вміщають 8 ракет Starstreak, загалом боєзапас машини – 12 ракет. Крім ракети Starstreak, є можливість використання ракет Martlet, які забезпечують дальність знищення цілей до 9 кілометрів.
Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про унікальну ППО, яка знищує дрони та літаки РФ.
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