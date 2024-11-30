На Донбасі окупанти похизувалися, що захопили ЗРК Stormer HVM: він виявився макетом (фото)

На Донбасі окупаційні війська виявили та захопили макет зенітно-ракетного комплексу Stormer HVM.

Про це пише "Мілітарний".

Це сталося на одному з напрямків, а фото опублікував російський пропагандист Григорій Вдовіна.

Макет зібраний з фанерних листів, балок та був пофарбований у темний колір.

Виробництво макетів військової техніки та систем протиповітряної оборони в Україні здійснюється з використанням оригінальних розмірів і з високою деталізацією.

Український макет ЗРК Stormer HVM на Донбасі. Листопад 2024. Україна. Фото: Російський пропагандист Григорій Вдовіна

З цієї причини росіяни часто знищують саме макети таких систем, помилково приймаючи їх за справжні комплекси ППО, як-от IRIS-T, NASAMS та інші.

Макети військової техніки використовувалися давно, ще під час Другої світової війни й досить ефективно застосовувалися для обману противника, для дезінформації, і щоб відвести удар від справжньої техніки.

Російський пневмокаркасний макет самохідної вогневої установки 9А317 зі складу ЗРК "Бук-М2". Січень 2024. Росія. Фото: sputnik

Але сучасні технології вивело мистецтво обману супротивника на нові висоти. З часом змінюється форма та матеріал з яких макети виготовляються.

Британський ЗРК STORMER знищує цілі вдень, вночі і в будь-яку погоду. На його озброєнні стоять ракети Starstreak. Тому такі цінні системи важливо маскувати.

Кожна з ракет системи має три "стріли", які розділяються в повітрі і уражають ціль уламками.

ЗРК Stormer HVM в Україні, 2023 рік. Фото: АрміяInform

STORMER може виявляти цілі на відстані 18 кілометрів, дальність ураження становить 7 кілометрів.

Одночасно пускові установки британської зенітки вміщають 8 ракет Starstreak, загалом боєзапас машини – 12 ракет. Крім ракети Starstreak, є можливість використання ракет Martlet, які забезпечують дальність знищення цілей до 9 кілометрів.

ЗРК Stormer HVM в Україні, 2023 рік. Фото: АрміяInform

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли про унікальну ППО, яка знищує дрони та літаки РФ.

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