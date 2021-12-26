На Донбасі окупанти поранили українського бійця: воїн у тяжкому стані

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.
Сьогодні, 26 грудня, бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем. Поблизу Талківки терористи використали безпілотник для скидання пострілів ВОГ-17.
Внаслідок ворожих дій один український військовий дістав поранення. Бійця евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я — важкий.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.
Нагадаємо, що на Донбасі Різдво 25 грудня обійшлося без обстрілів.
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