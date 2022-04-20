На Донбасі окупанти змушують підлітків брати участь у бойових діях – Денісова

На Донбасі окупанти змушують підлітків брати участь у бойових діях – Денісова

Російські окупанти втягують у бойові дії підлітків з тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Під час виконання бойових завдань окупантів загинув випускник військово-патріотичного клубу "Юність Новоросії" Патріотичної асоціації Донбасу – Андрій "Цербер", — зазначила Денісова.

15 квітня відбулося поховання хлопця.

Мілітарна організація окупантів "Юність Новоросії" розташована у місті Молодогвардійськ Краснодонського району Луганської області, яке окуповане від 2014 року. Утворена 2 листопада 2014 року.

Клуб здійснює підготовку дітей з 10 до 18 років за напрямами: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика. Учасниками клубу є понад 90 дітей. Більшість дітей – це сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

"Патріотична асоціація Донбасу" координує усі "військово-патріотичні клуби" в ОРДЛО. Голова організації – Селіванов Олексій Сергійович, який наразі на тимчасово окупованій території в Запорізькій області очолює так зване "Енергодарське міжрайонне управління міліції".

Людмила Денісова / Facebook

Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни майже місяць тримали у полоні і катували 20-річного азербайджанця.

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