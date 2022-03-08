На Донбасі окупанти знищили пам’ятник Герою України Василю Сліпаку (фото)

Українські захисники запевнили, що не пробачать загарбникам-вандалам таких низький дій.

В Донецькій області російські окупанти знищили пам’ятник відомому українському оперному співакові та учасникові війни на сході України Василю Сліпаку.

Про це інформує пресслужба однієї з механізованих бригад ЗСУ.

"Цинічна поведінка засланців окупанта не перестає вражати. Неподалік н.п Луганське Донецької області спостерігаємо неабиякий прояв вандалізму: окупанти знищили пам‘ятник Василю Сліпаку — всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на сході України", — йдеться у повідомленні.

Василь Сліпак майже 20 років жив у Франції, був солістом Національної паризької опери. Із перших днів війни на Сході України Василь їздив на фронт як волонтер, а згодом приєднався до добровольців "Правого сектору". Загинув 29 червня 2016 року поблизу Луганського. Ціною власного життя він врятував побратимів. Монумент Сліпаку встановили у 2019 році.

Українські захисники запевнили, що не пробачать окупантам таких низький дій.

"Зовсім скоро кожен з них буде покараний та відчує "український мир" на власній шкірі. Самопожертва Василя Сліпака в ім‘я незалежної України завжди в наших серцях. Тож пам‘ятник відновимо і цілісність країни теж. Ворог буде покараний за всі злочинні дії проти українського народу", — наголосили у бригаді.

Раніше повідомлялося, що у Бучі окупанти "розгатили" пам'ятник воїнам-"афганцям".

Читайте також: