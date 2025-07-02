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- Війна
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На Донбасі окупанти підступно обстріляли рятувальників дронами – фото наслідків
На Донбасі російські війська підступно атакували рятувальників: пошкоджена пожежна техніка
На Донбасі під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу приватного житлового сектора у Дружківській громаді російські окупанти цілеспрямовано атакували рятувальників за допомогою дрона.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Telegram.
«На щастя, особовий склад не постраждав: вогнеборці вчасно призупинили проведення робіт та відійшли на безпечну відстань», — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що внаслідок ударної хвилі було пошкоджено пожежну автоцистерну: вибито вікна та деформовано відсіки автомобіля.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час атаки на Київ 6 червня отримали поранення Речник ДСНС Києва Павло Петров та співробітниця пресслужби Інна Жельчик.