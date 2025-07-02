На Донбасі окупанти підступно обстріляли рятувальників дронами – фото наслідків

Наслідки обстрілу / © ДСНС

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На Донбасі під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу приватного житлового сектора у Дружківській громаді російські окупанти цілеспрямовано атакували рятувальників за допомогою дрона.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Telegram.

«На щастя, особовий склад не постраждав: вогнеборці вчасно призупинили проведення робіт та відійшли на безпечну відстань», — йдеться у повідомленні.

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У ДСНС зазначили, що внаслідок ударної хвилі було пошкоджено пожежну автоцистерну: вибито вікна та деформовано відсіки автомобіля.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час атаки на Київ 6 червня отримали поранення Речник ДСНС Києва Павло Петров та співробітниця пресслужби Інна Жельчик.