На Донбасі помітили приватну військову компанію Шойгу, яка конкурує з "вагнерівцями" — Череватий

Приватна військова компанія "Патріот" міністра оборони РФ Сергія Шойгу конкурує з ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
ПВК "Патріот", яким керує міністр оборони Росії Сергій Шойгу, помітили під Вугледаром на Донеччині.
Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
"В районі Степного на Вугледарському напрямку ми помітили, що вже крім ПВК "Вагнер" з’явилася ПВК "Патріот", афільована з чинним міністром оборони РФ Шойгу. Очевидно, вони підтягують все боєздатне, щоб домогтись хоч якогось результату", - впевнений Череватий.
Він додав, що ці дві приватні військові компанії конкурують між собою. Однак вони перебувають на різних "театрах військових дій". Череватий припускає, що прямої взаємодії між ними немає.
Зазначимо, російський олігарх і власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин все більше конфліктує з російськими елітами. І тепер не тільки з Міноборони та Генштабом РФ, але навіть з чиновниками Адміністрації президента і "старими друзями" Путіна з Петербурга.
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