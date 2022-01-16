На Донбасі проросійські бойовики поранили українського військового

Стан його здоров’я – задовільний.

Від початку доби 16 січня з боку Російської Федерації українські військові зафіксували одне порушення режиму припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

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"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. У бік Катеринівки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї" - повідомили у пресцентрі ООС.



Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Військовий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.



"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - наголосили у пресслужбі ООС.

Нагадаємо, на Донбасі виявили 275 одиниць військової техніки бойовиків, зокрема танки та САУ. Це свідчить про систематичне створення передумов для подальшої ескалації напруги на лінії зіткнення.

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