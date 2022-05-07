На Донбасі росіяни кидають всі сили на захоплення Рубіжного, Лимана та Сєвєродонецьк – Генштаб

На Донбасі росіяни кидають всі сили на захоплення Рубіжного, Лимана та Сєвєродонецьк – Генштаб

На Донецькому напрямку російські окупанти зосередили основні зусилля на взятті під повний контроль Рубіжного.

Також загарбники готуються до наступу на населені пункти Лиман та Сєвєродонецьк.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 7 травня.

Росіяни продовжували артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, проте без успіху.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків окупанти проводять штурмові дії.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вбили трьох українських військових з "Азовсталі" під час евакуації цивільних.

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