На Донбасі росіяни постійно йдуть штурмом: зайшли в одне село, а на решті напрямків зазнали невдачі

Росіяни продовжують спроби захопити всю Луганську та Донецьку області. Обстрілюють із усього наявного озброєння, зокрема з танків та авіації. Проте на більшості напрямків їхні штурмові дії зазнали невдачі. Вдалося увійти лише на околицю одного села.

У суботу, 30 липня, на Донбасі воєнні дії не зупинялися ні на мить. Росіяни продовжують свої спроби йти штурмом проти українських військ, щоб захопити всю Луганську та Донецьку області. У більшості випадків їхні штурми зазнали невдачі і їм довелося відступити. Проте зайшли на околицю села Семигір’я на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться 30 липня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти обстріляли з артилерії в районах Долини, Краснопілля та Мазанівки. Намагалися вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мали, тому змушені були відійти.

На Донецькому напрямку росіяни зосереджують зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, намагаються створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках задля покращення тактичного положення.

Окупанти систематично обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення для сковування дій та запобігання перекиданню резервів на інші напрямки. Авіаційне угруповання росіян веде систематичні бойові дії задля підтримки дій наземних угруповань.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах Краматорська, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Переїзного. Росіяни завдали авіаційного удару поблизу Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку - обстріляли із усіх наявних вогневих засобів вздовж лінії зіткнення в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Травневе, Зайцеве та Нью-Йорк. Також завдали авіаційних ударів неподалік Яковлівки та Зайцевого. Окупанти штурмували в напрямках Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе, успіху не мали і відійшли.

Штурмовими діями з трьох напрямків окупанти намагалися встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я. Це їм частково вдалося і вони закріплюються на околиці населеного пункту.

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На Авдіївському напрямку росіяни обстріляли позиції українських військ із танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення та в районах населених пунктів Новобахмутівка, Яснобродівка, Авдіївка, Невельське, Первомайське і Красногорівка. Також завдали авіаудару біля Авдіївки.

Задля покращення тактичного положення окупанти вели штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, успіху не мали, відійшли. Вели повітряну розвідку позицій українських військ БпЛА.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Новосілки, Мар’їнки, Микільського, Вугледара, Пречистівки, Великої Новосілки та авіаудар неподалік Мар’їнки. Ворог вів штурмові дії у напрямку Єгорівка - Павлівка, успіху не мав, відійшов.

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