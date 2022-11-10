На Донбасі росіяни відловлюють своїх дезертирів і відправляють на Херсонщину - Гештаб

Загарбників відправляють "на м'ясо" без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї.
Російське військове командування на Донбасі розшукує дезертирів з Харківського напрямку. Їх планують відправляти на Херсонщину.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 листопада.
"Для поповнення поточних втрат та посилення угруповання окупантів на Херсонському напрямку, на тимчасово окупованій території Донецької області проводиться пошук та затримка військовослужбовців, які відступили з Харківського напрямку", - йдеться в повідомленні.
Загарбників відправляють "на м'ясо" без теплих речей, екіпірування, засобів захисту та зброї. Всі ці речі обіцяють видати безпосередньо в районі ведення бойових дій, але як правило командування РФ обіцянки не виконує.
Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що ЗСУ під час контрнаступу звільнили 12 населених пунктів на межі Херсонської та Миколаївської областей.
У соцмережах з'явилася відео, що ЗСУ звільнили від окупантів місто Снігурівка, що в Миколаївській області, але офіційного підтвердження ще не було.
Також ЗСУ звільнили від окупантів Киселівку на Миколаївщині. Там розташований водогін, що забезпечує водою обласний центр, тому скоро у Миколаєві з'явиться вода.
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