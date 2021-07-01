На Донбасі російські найманці знову порушили режим "тиші" і поранили українського бійця

На Донбасі російські найманці знову порушили режим "тиші" і поранили українського бійця

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.

У четвер, 1 липня, збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий.

Про це поінформував пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так:

у напрямку населеного пункту Авдіївка бойовики здійснили вісім обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

бойовики здійснили вісім обстрілів з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; неподалік Павлополя окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Зайцевого російські найманці обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів;

окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу російські найманці обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів; в районі Опитного бойовики відкрили вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Талаківки окупанти застосували міномети 120-го калібру.

бойовики відкрили вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу окупанти застосували міномети 120-го калібру. Біля Широкиного збройні формування РФ двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го і 82-го калібрів і автоматичних станкових гранатометів.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

При цьому в районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російські найманці застосували міномети 120-го калібру.

Також:

бойовики здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури і приватного сектора Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів;

з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го і 82-го калібрів; Також в Луганській області військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойовики гатили, зокрема, біля Золотого-4, Водяного, Новоселівки та Красногорівки.

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