На Донбасі терористи чотири рази порушили "тишу", один боєць поранений

На Донбасі терористи чотири рази порушили "тишу", один боєць поранений

Військовий отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні

Протягом цієї доби, 27 червня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

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Поблизу Шумів ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Неподалік Старогнатівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок цього один боєць отримав осколкове поранення. Військовому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан пораненого — задовільний.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На півночі Луганщини ворожий безпілотник (типу "Орлан-10") перетнув лінію розмежування. БПЛА противника був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Про агресивні дії терористів українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 26 червня, українськими захисниками в зоні ООС зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню. Один боєць загинув.

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