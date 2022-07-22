На Донбасі точаться бої, а Миколаївщина – під постійними обстрілами: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 22 липня у більшості регіонів України минула відносно спокійно, але окупанти продовжують атакувати деякі області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Про це повідомили у зведенні військово-цивільних адміністрацій.

Також читайте Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру на Запоріжжі та били по позиціях ЗСУ з важкої артилерії

Сумщина: минулої доби вороги обстріляли Білопільську, Шалигинську та Зноб-Новгородську громади. Без жертв та руйнувань. Вночі обстрілів не зафіксовано.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів прикордонних територій із мінометів, реактивних систем, артилерії. Населені пункти Новгород-Сіверського району. Минулося без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина: ворог обстріляв три райони — Нікопольський, Синельниківський та Криворізький. У Нікополі один загиблий, один поранений. Пошкоджені понад 10 приватних будинків, локальний водовід та газовід. Зруйнована залізнична колія. У Зеленодольській громаді зруйновані два будинки. Без постраждалих. У Покровській громаді удар по складах, два села залишилися без світла. По Апостоловому — сім прильотів ракет. Пряме потрапляння по трьох школах. Пошкоджені будинки поряд. Попередньо, 8 поранених.

Харківщина: на території області ворог вночі обстріляв Харківський район, с. Рогань, пошкоджена двоповерхова будівля, яка не експлуатується.

Протягом минулої доби — постійні обстріли в Чугуївському районі. Горіли господарчі споруди, авто, будинки. Постраждалих немає.

Луганщина: росіянами завдано два ракетних та два авіаудари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два — із застосуванням мінометів. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв.

Вчора нашим Збройним силам вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ — ворог зазнав втрат та відійшов.

Донеччина: обстріли по всій території області. За добу найпотужніший ракетний удар —"Іскандером" — по Краматорську. Пошкоджена п'ятиповерхівка і 85 будинків, зруйнована школа. Загинули три людини. Вночі і зранку — обстріли Мар'їнки, Павлівки, Торецької громади.

Вночі пошкоджено підвідну лінію електропередач 110 квт між Костянтинівкою і Бахмутом, в результаті цього більшу частина Торецької громади знеструмлена.

По області за добу — 5 вбитих, 10 поранених.

Миколаївщина: ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада. Влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське. Зранку — обстріли села Новомиколаївка, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Зранку також — обстріли в напрямку населених пунктів Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Вчора ввечері та сьогодні зранку — обстріли у с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільськогосподарським будівлям. Постраждалих немає.

Тривають обстріли по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: ситуація в області напружена. На межі знищення — десятки сіл Бериславського району, бойові дії йдуть і в тергромадах Каховського та Херсонського районів. Жителі територій, які межують зі Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець. Щодня через встановлені міни гине худоба.

Вже майже тиждень окупанти здійснюють перевірку гаражів у Херсоні. За даними містян, російські військові шукають зброю.

Окупанти знову обстріляли Нікополь - 2 загинули, 9 поранені

Читайте також: