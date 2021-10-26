На Донбасі турецькі Bayraktar знищили ворожу батарею, яка обстрілювала Гранітне: відео

На Донбасі турецькі Bayraktar знищили ворожу батарею, яка обстрілювала Гранітне: відео

Ударні дрони успішно пройшли перше бойове застосування.

У вівторок, 26 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі турецькі ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar вперше задіяли для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.

Відео авіаудару, яким відповіли ЗСУ на провокаційні обстріли бойовиків, опублікував журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко.

Проросійські бойовики здійснювали обстріли Гранітного зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями, з максимально можливої дальності (15+ км) та накрили артилерійським вогнем позиції Об’єднаних сил.

Для збереження життя вояків та цивільного населення, було прийнято рішення підняти в повітря БПЛА Bayraktar. Ворожу батарею було виявлено та знищено ударом ракети. За попередньою інформацією, обслуга інших гармат покинула позиції. Точна кількість втрат з боку противника невідома.

Нагадаємо, що вранці 26 жовтня представники незаконних збройних формувань РФ здійснили мінометний обстріл селища Гранітне. Під час обстрілу було пошкоджено 6 житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання