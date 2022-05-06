На Донбасі українські сили відбили 8 атак окупантів, знищили 3 танки і 8 артилерійських систем

На Донбасі українські сили відбили 8 атак окупантів, знищили 3 танки і 8 артилерійських систем

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

На Донбасі Збройні сили України відбили 8 атак окупантів, знищили 3 танки і 8 артилерійських систем.

Про це повідомляє прес-центр угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

"Упродовж поточної доби, 6 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 3 танки, 8 артилерійських систем (з них 4 реактивні системи залпового вогню), 7 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та один автомобіль ворога", - йдеться у зведенні.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, українські воїни відновили контроль над кількома населеними пунктами на Харківщині.

Брифінг Олексія Арестовича за 6 травня 2022 року

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