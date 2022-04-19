На Донбасі українські військові ліквідували одного з ватажків "ЛНР"

На Луганщині був вбитий ватажок терористів Міша "Чечен".
Біля міста Кремінна Луганської області українські військові ліквідували одного з ватажків терористичної "ЛНР" Михайла Кіщика (Міша "Чечен").
Про це повідомляє ВВС-Україна з посиланням на заяву іншого ватажка терористів - Сергія Козлова.
За словами Козлова, Кіщик разом з іншими бойовиками потрапив в оточення під Кремінною. У бою з українськими військовими "Чечен" був вбитий.
"Міша Чечен", уродженець Алчевська, у 2014 році, приєднався до лав окупантів і очолив один із так званих "козацьких батальйонів" під назвою "Атаман".
Угруповання "Чечена" неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон. У 2016 році російська “Новая газета” у своєму розслідуванні називала Кіщика одним із організаторів сірих схем із постачання контрабанди через лінію зіткнення.
Нагадаємо, що на окупованих територіях Запоріжжя росіяни шукають чоловіків призовного віку і відправляють до військкоматів.
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