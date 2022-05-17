На Донбасі українські військові відбили 12 атак ворога і знищили 3 танки, 3 артилерійські системи та 9 БПЛА

Українські воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі та техніці.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні, 17 травня, 12 атак російських окупантів, ще на чотирьох локаціях тривають бої.
Про це повідомляє Угруповання Об`єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що українські воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі та техніці.
Так, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 3 танки;
- 3 артилерійські системи (з них одна РСЗВ);
- 6 одиниць бойової броньованої техніки;
- 7 автомобілів (у тому числі одна вантажівка з боєприпасами).
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 9 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс типу ZALA.
Нагадаємо, за добу у зоні оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові ліквідували до 110 окупантів.
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