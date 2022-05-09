На Донбасі українські військові відбили 15 атак ворога та завдали втрат окупантам

На Донбасі українські військові відбили 15 атак ворога та завдали втрат окупантам

ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс, дев'ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три авто ворога.

На Донбасі українські захисники сьогодні успішно відбили 15 атак ворога, знищивши водночас зенітний ракетний комплекс, дев'ять танків та іншу техніку окупантів.

Про це повідомляє прес-центр операції Об`єднаних сил (ООС) у Facebook.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, дев'ять танків, три артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, три одиниці спеціальної інженерної техніки та три автомобілі ворога", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Нагадаємо, російські Ту-22 випустили по Одещині гіперзвукові ракети, які влучили в туристичні будинки: є поранені.

Бої за "Азовсталь" та ракетний удар по Одесі та - карта війни станом на 9 травня

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