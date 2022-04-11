На Донбасі українські військові відбили 6 атак і знищили десятки одиниць ворожої техніки

На Донбасі українські військові відбили 6 атак і знищили десятки одиниць ворожої техніки

Зокрема, було знищено 4 танки та 2 вертольоти.

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 6 атак ворога.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили:

4 танки,

5 одиниць броньованої техніки;

26 одиниць автомобільної техніки;

8 артилерійських систем противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та чотири безпілотники ворога.

Як додало оперативно-тактичне угруповання "Схід", українські військові знищили 92 російських окупантів.

Нагадаємо, що українські десантники за два дні знищили п'ять танків, один з яких - командирський.

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