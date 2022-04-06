На Донбасі українські військові відбили 9 атак і знищили "купу" техніки ворога

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотників окупантів.
На Донбасі українські військові відбили дев’ять атак російських окупантів.
Про це інформує штаб ООС.
Українські захисники знищили:
- 4 танки;
- 24 одиниці броньованої техніки;
- 20 одиниць автомобільної техніки;
- 5 артилерійських систем противника.
Також наші воїни захопили один російський танк.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотників ворога.
Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ збили вісім крилатих ракет російських окупантів.
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