На Донбасі українські військові відбили 9 атак і знищили "купу" техніки ворога

На Донбасі українські військові відбили 9 атак і знищили "купу" техніки ворога

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотників окупантів.

На Донбасі українські військові відбили дев’ять атак російських окупантів.

Про це інформує штаб ООС.

Українські захисники знищили:

4 танки;

24 одиниці броньованої техніки;

20 одиниць автомобільної техніки;

5 артилерійських систем противника.

Також наші воїни захопили один російський танк.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотників ворога.

Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ збили вісім крилатих ракет російських окупантів.

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