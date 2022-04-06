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На Донбасі українські військові відбили 9 атак і знищили "купу" техніки ворога

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На Донбасі українські військові відбили 9 атак і знищили "купу" техніки ворога

Операція об'єднаних сил / Facebook

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотників окупантів.

На Донбасі українські військові відбили дев’ять атак російських окупантів.

Про це інформує штаб ООС.

Українські захисники знищили:

  • 4 танки;
  • 24 одиниці броньованої техніки;
  • 20 одиниць автомобільної техніки;
  • 5 артилерійських систем противника.

Також наші воїни захопили один російський танк.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотників ворога.

Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ збили вісім крилатих ракет російських окупантів.

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