На Донбасі українські захисники упродовж доби знищили 4 танки та 5 повітряних цілей

У понеділок, 25 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак російських окупантів.
Стримуючи наступ російської армії на Донбасі, українські воїни завдали суттєвих втрат ворогові.
Про це повідомили у пресслужбі штабу Операції об’єднаних сил.
“Українські захисники знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники та одну зенітну установку”, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, українські зенітники в зон ООС вразили п’ять повітряних цілей.
“Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки та 3 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”, - уточнили в пресслужбі штабу ООС.
Нагадаємо, 25 квітня в окупованій Кремінній Луганської області загинули та були поранені місцеві колаборанти та силовики. Всі вони були в будівлі на нараді в "народного мера", коли раптово стався вибух.
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