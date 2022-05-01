На Донбасі українські захисники відбили 10 атак окупантів та знищили їхню техніку

На Донбасі українські захисники відбили 10 атак окупантів та знищили їхню техніку

Українські бійці Операції об'єднаних сил протягом 1 травня успішно відбили 10 атак російських військ та завдали їм чималих втрат.

Українські захисники продовжують боронити державу на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, українські захисники знищили 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

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Водночас, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів.

Загалом, за тиждень військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників та 4 зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотні літальні апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів.

Нагадаємо, російські військові взяли в полон водія автобуса, який допомагав жителям Попасної виїхати до безпечного місця.

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