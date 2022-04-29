На Донбасі українські захисники відбили 14 атак росіян та знищили їхню техніку

На Донбасі українські захисники відбили 14 атак росіян та знищили їхню техніку

Російські окупанти 14 разів намагалися атакувати українських захисників на Донецькому та Луганському напрямках протягом п'ятниці, 29 квітня.

Втім, бійці Об'єднаних сил успішно відбили ці атаки та завдали втрат ворогу.

Про це повідомили у штабі ООС.

Зокрема, протягом доби зусиллями бійців ЗСУ знищено:

27 одиниць броньованої техніки

14 автомобілів ворога

11 танків

7 артилерійських систем

1 бойову броньовану машину

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та 7 безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, угруповання "Схід" протягом доби знищило майже 200 солдатів РФ. Українські бійці відбили чотири атаки ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 65-го дня війни

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