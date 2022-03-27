На Донбасі українські захисники відбили 7 ворожих атак: ранкове зведення Генштабу

У Білорусі російські військові продають паливо та провізію, або міняють їх на спиртні напої.

Протягом місяця війни окупанти зазнали значних втрат, проте їхнє командування поки не відмовилося від намірів воювати з Україною.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, до медичних закладів окупованого Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених.

Ворог не полишає спроб поповнити втрати автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин.

Пияцтво і мародерство окупантів

Морально-психологічний стан військ загарбників залишається низьким. У Білорусі російські військові продають паливо та провізію, або міняють їх на спиртні напої.

Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово захоплених територіях. Росіяни займаються мародерством, викрадають людей та майно.

Донбас

На Донецькому та Луганському напрямках угруповання Об’єднаних сил відбило 7 ворожих атак. Українські воїни знищили 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 - автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються.

Повітря

Повітряні Сили України за попередню добу уразили 1 літак, 12 безпілотників різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил була задіяна для винищувального прикриття військ та об’єктів.

"Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів", — зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакують міста на Донбасі, але виводять розбиті підрозділи з-під Києва.

Читайте також: