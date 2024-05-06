На Донбасі уродженець Харкова, який служив окупантам, розстріляв 6 військових РФ: які мотиви

Мати окупанта жила у Харкові. У соцмережах повідомляють, що Галушко розстріляв товаришів по службі після чергового обстрілу росіянами Харкова, внаслідок чого його мати отримала травму.
На окупованому Донбасі російський військовий, уродженець Харкова Юрій Галушко розстріляв 6 товаришів по службі разом із командиром і втік у невідомому напрямку.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Як пише паблік "ВЧК-ОГПУ", швидше за все, Галушко розстріляв окупантів після чергового обстрілу росіянами Харкова, внаслідок чого його мати отримала травму, на тлі якої у неї стався інсульт.
"Він пішов служити, щоб заробити на операцію з відновлення зору — він був напівсліпий. А озлобився Галушко, який раніше найбільше любив читати книги, після того, як його мати, яка проживає в Харкові, потрапила під сильний обстріл російських військ, отримала травму, на тлі якої у неї стався інсульт", – пишуть у пабліку.
Його колишню дружину Наталю Галушко вже допитали російські силовики.
Жінка розповіла, що Юрій народився у Харкові. У 2013 році він одружився з Наталією та переїхав до неї в Бєлгородську область. У пари, яка прожила у шлюбі 15 років, є дві дитини.
Юрій скаржився на зір. Щоб заробити на операцію, він пішов до російської армії – вбивати своїх колишніх співвітчизників.
"Його мати жила одна в Харкові. Він дуже прив'язаний до неї і намагався переконати жінку приїхати до РФ..., але вона побажала залишитися у своєму будинку. Нещодавно, під час обстрілу, вона бігла до підвалу до сусідів, щоб сховатися і зламала руку, а слідом, на тлі пережитого, стався інсульт. Жінка перебуває у тяжкому стані", – розповіла колишня дружина окупанта.
В інших пабликах стверджують, що Юрія було завербовано на службу в лютому 2024 року з виправної колонії.
Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Херсона росіяни жорстоко вбили жінку.
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