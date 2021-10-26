На Донбасі від куль окупантів загинув український військовий, ще одного поранено

Окупанти 26 жовтня обстріляли позиції ЗСУ в смузі відповідальності ОТУ "Схід".
На Донбасі підтримувані Росією бойовики 26 жовтня під час чергового порушення режиму "тишу" обстріляли українські позиції і смертельно поранили військового ООС.
Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності ОТУ "Схід". Боєць Об'єднаних сил у результаті обстрілу отримав поранення, не сумісне з життям.
Ще один захисник України також отримав осколкове поранення. На щастя, він живий, йому надали першу медичну допомогу і госпіталізували. Стан здоров’я бійця лікарі оцінили як задовільний.
Українські військові, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, відкрили вогонь у відповідь на ворожу атаку. Бійцям вдалося змусити окупантів припинити обстріл.
В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" наголосили, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС.
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