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На Донбасі від куль окупантів загинув український військовий, ще одного поранено

На Донбасі від куль окупантів загинув український військовий, ще одного поранено

Associated Press

Окупанти 26 жовтня обстріляли позиції ЗСУ в смузі відповідальності ОТУ "Схід".

На Донбасі підтримувані Росією бойовики 26 жовтня під час чергового порушення режиму "тишу" обстріляли українські позиції і смертельно поранили військового ООС.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Військовий загинув під обстрілом у зоні відповідальності ОТУ "Схід". Боєць Об'єднаних сил у результаті обстрілу отримав поранення, не сумісне з життям.

Ще один захисник України також отримав осколкове поранення. На щастя, він живий, йому надали першу медичну допомогу і госпіталізували. Стан здоров’я бійця лікарі оцінили як задовільний.

Українські військові, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, відкрили вогонь у відповідь на ворожу атаку. Бійцям вдалося змусити окупантів припинити обстріл.

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" наголосили, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення ООС.

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