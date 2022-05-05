На Донбасі відбито 11 атак росіян: вони безуспішно намагаються наступати на Попасну і Сєвєродонецьк

На Донбасі відбито 11 атак росіян: вони безуспішно намагаються наступати на Попасну і Сєвєродонецьк

Російські окупанти проводять наступальні дії у Східній операційній зоні, аби встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей.

Армія Російської Федерації намагається вести наступальні дії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Втім спроби окупантів держави-агресорки успіху не мають.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито 11 атак ворога. Українським військовим вдалося знищити п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога.

Крім того, підрозділи ПВО збили два ворожі літаки Су-30 та два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

Нагадаємо, розпочалась 71 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Завдяки успішним діям українських захисників та захисниць ворог втратив контроль над кількома населеними пунктів на межі Миколаївської та Херсонської областей. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 5 травня.

Читайте також: