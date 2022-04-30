На Донбасі відбито 14 атак росіян: вони безуспішно намагаються наступати на Попасну і Новомихайлівку

На Донбасі відбито 14 атак росіян: вони безуспішно намагаються наступати на Попасну і Новомихайлівку

Армія Ромійської Федерації намагається наступати у Східній операційній зоні в Луганській та Донецькій областях.

Протягом минулої доби на території Донбасу відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, сім артилерійських систем, 28 диниць броньованої техніки та 14 автомобілів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 30 квітня.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на кількох напрямках. На Лиманському - у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман. На Сєверодонецькому напрямку окупанти держави-терористки намагаються завершити захоплення Рубіжного.

На Попаснянському напрямку ворог намагається наступати у напрямку Калинове і Попасна. На Курахівському напрямку загарбники намагаються наступнати на Оленівку та Новомихайлівку.

Втім, армія Російської Федерації успіху не мала. Бойові дії на території Луганської і Донецької областей тривають.

Нагадаємо, розпочалась 66-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Детальніше про ситуацію на фронті та напрямкам - у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 30 квітня.

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