На Донбасі відбито дев'ять атак окупантів, але росіяни наступають у напрямку Нижнього і Оріхового

На Донбасі відбито дев'ять атак окупантів, але росіяни наступають у напрямку Нижнього і Оріхового

Протягом минулої доби, 26 квітня, на лінії фронту Луганської та Донецької областей відбито дев’ять атак російських окупантів.

Втім, після окупації Новотошківського, яке входить до складу Гірської військово-цивільної адміністрації, росіяни організували наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Протягом минулох доби Збройні сили знищили дев’ять танків, 11 артилерійських систем, чотири одиниці спеціальної техніки, 14 одиниць броньованої, три бойові броньовані машини, три одиниці спеціальної інженерної техніки, 16 одиниць автомобільної, чотири паливозаправника та одну зенітну установку. Крім того, підрозділи ПВО збили три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

До слова, на Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

Нагадаємо, розпочалася 63 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Ранкове зведення Генштабу станом на 27 квітня - у матеріалі.

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