На Донбасі відбито дев'ять атак окупантів, росіяни намагаються штурмувати в районі Оріхового

На Донбасі відбито дев'ять атак окупантів, росіяни намагаються штурмувати в районі Оріхового

Протягом минулої доби на території Донецької та Луганської областей українські захисники відбили відбито дев’ять атак російських окупантів.

Загарбники держави-терористки намагалися штурмувати позиції Збройних сил України в районі Оріхового та Світличного, що на Луганщині. Втім, отримують відсіч.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Не маючи успіху в штурмі українськх позицій, росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру мирних мешканців.

Протягом минулої доби, 28 квітня, на фронті українські захисники знищили шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль та зенітну установку, збили літак, крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, розпочалася 65 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ситуація на фронті - у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 29 квітня.

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