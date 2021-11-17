На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків троє військових отримали поранення

Російські війська надалі продовжують ігнорувати домовленості.

На Донбасі внаслідок ворожих дій російських бойовиків троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Також читайте Західний кордон України охоронятиме спецбригада Нацгвардії: фото

Як зазначили у штабі ООС, воїнам надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених – задовільний.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань РФ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у заяві пресцентру ООС.

Крім того, військові України на Луганщині зафіксували проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Додають, українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, таким чином змусили окупантів припинити обстріли. "Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ", - запевнили українські військові.

Нагадаємо, 17 листопада військовослужбовці ЗСУ у зоні ООС затримали на лінії розмежування у Луганській області бойовика з угруповання “ЛНР”. Він виявився уродженцем російської Якутії.

Читайте також: