На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів двоє українських бійців дістали поранення

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 1 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 2 вересня.

Так, у напрямку Золотого-4 російські найманці двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі Причепилівки та Невельського противник обстрілював українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Широкиного російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку селища Піски ворог застосовував ручні протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю. Біля Новолуганського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Захисника транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 2 вересня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

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