На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу один боєць ООС дістав поранення, його стан тяжкий

Пораненого військового евакуювали до лікарні.
Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 4 вересня.
Так, біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
За минулу добу бойових втрат серед наших захисників немає.
Станом на 7 годину ранку 4 вересня зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил. У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.