На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу один боєць ООС дістав поранення, його стан тяжкий

На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу один боєць ООС дістав поранення, його стан тяжкий

Пораненого військового евакуювали до лікарні.

Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 4 вересня.

Так, біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

За минулу добу бойових втрат серед наших захисників немає.

Станом на 7 годину ранку 4 вересня зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил. У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

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